カフェイン中毒の症状から回復するには、症状の程度に応じた適切な対処と十分な休息が必要です。急性の症状は時間経過とともに改善していきますが、慢性的な依存状態から離脱するには計画的な減量が求められます。身体がカフェインを代謝し排泄する過程を理解し、その間の過ごし方を工夫することで、スムーズな回復を目指すことができます。ここでは、急性症状からの回復プロセスと、依存状態からの離脱方法について詳しくご