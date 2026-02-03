シャーロット・ホーネッツ vs ニューオーリンズ・ペリカンズ日付：2026年2月3日（火）開催地：スペクトラム・センター（Charlotte）最終スコア：シャーロット・ホーネッツ 102 - 95 ニューオーリンズ・ペリカンズ NBAのシャーロット・ホーネッツ対ニューオーリンズ・ペリカンズがスペクトラム・センター（Charlotte）で行われた。 第1