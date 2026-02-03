ベルギー１部のヘントが現地２月２日、橋岡大樹がチェコ１部スラビア・プラハから今季終了までの期限付きで加入すると発表した。買い取るオプションが付帯するという。26歳のDFは以前、シント＝トロイデン（STVV）に所属しており、２年ぶりのベルギー復帰となる。ヘントは公式サイトで期待の新戦力について、こう説明している。「ハシオカはベルギーサッカー界で無名ではない。2021年から2024年にかけてSTVVでプレーした。公式