バンダイキャンディ事業部は、人気ゲームシリーズ「ゼルダの伝説」に登場する武器や盾を立体化した食玩「ゼルダの伝説 ウェポンコレクション」を、2月23日に発売します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■食玩の域を超えた？圧巻のクオリティ本商品は、作中に登場する伝説の武器や装備を、手のひらサイズのコレクションフィギュアとして再現したもの。サイズは小さいながらも細部まで造形や彩色が施されてお