将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は2月3日、東京都立川市の「オーベルジュ ときと」で第3局の対局を開始した。シリーズ成績は両者1勝1敗のタイ。先に2勝目を手にするのはどちらか。本局の先手番は永瀬九段。【中継】藤井王将V永瀬九段 注目の第3局（生中継中）5連覇を目指す藤井王将に、2期連続で挑戦者となった永瀬