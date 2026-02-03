納得の内容で久しぶりの勝ち星。レギュラーシーズン突破を見据える上で、欠かせない存在が戻って来た。「大和証券Mリーグ2025-26」2月2日の第2試合は渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）が昨年12月4日以来、約2カ月ぶりのトップを獲得した。序盤に大きくリードを築くと、その後は下位の選手へ差し込みを行うなど巧みなゲーム回し。試合後はセミファイナル進出に向けて力強く健闘を誓った。【映像】会心の一撃！狙いがズバリと的中した