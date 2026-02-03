農林水産物・食品の輸出額農林水産省は3日、2025年の農林水産物・食品の輸出額が前年比12.8％増の1兆7005億円だったと発表した。13年連続で過去最高を更新した。健康志向の高まりを背景に、世界的な和食人気の拡大が続いた。品目別では緑茶が前年の約2倍に伸びたほか、牛肉やコメなど主要20品目が過去最高を記録した。輸出先の国・地域別では米国が13.7％増の2762億円で首位だった。昨年4月以降は関税が強化されたものの、緑茶