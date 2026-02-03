総務省がまとめた2025年の人口移動報告で、東京都への転入者が転出者を6万5000人余り上回り、引き続き、東京一極集中が進んでいることがわかりました。【映像】交差点を歩く人らの様子海外からの転入も含めた人口の社会増加は、東京都が12万5457人と最も多く、次いで大阪府が5万8524人となるなど23都道府県で拡大しています。都道府県の間での移動は東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、滋賀県、福岡県の7都府県で転