アメリカのノーム国土安全保障長官は中西部のミネアポリスで活動する全ての捜査官に対し、記録用のボディカメラを直ちに配備すると表明しました。ノーム長官は2日、SNSで、中西部ミネソタ州のミネアポリスで活動する全ての捜査官が装着するためのボディカメラを直ちに配備すると発表しました。また、予算を確保でき次第、全米の国土安全保障省に所属する捜査官がボディカメラを装着するとしています。現地メディアによりますと、ミ