Image:yamajitsu.co.jp この記事は2025年3月14日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。家の中で、Wi-Fiルーターの置き場に困ったことはありませんか？ 例えば、テレビラックの中に見えないように収納したとしても中でコードがぐちゃぐちゃしたり、テレビの近くに立てて置いてもすぐ倒れたりなど。そ