Image: Sarco 人生の最期、AIに任せる？ここ最近、精神的に追い詰められた人に対して、AIチャットボットが自殺を後押ししてしまったという事例で、企業が不当死亡訴訟を起こされるケースがありました。ところが今回は、その逆。安楽死をする際、自ら死を選ぶ権利を行使する判断ができる精神状態にあるとAIに認めてもらわなきゃいけなくなったのです。Futurismによると、物議を醸してきた安楽