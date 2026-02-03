1度は身に付けてみたい憧れのブランドがあるという人は多いのではないでしょうか。今回は憧れのブランドの服を買おうと思ったら、店員さんから思いがけない発言をされたと言う筆者の友人Nさんのお話をご紹介します。 ついに憧れのワンピースを買える！ と思っていたら……