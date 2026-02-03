【スターバックス】では、1/14より2026年のバレンタインシリーズが登場！ 今年は “カカオの深み" をテーマにしているそう。今回は、スタバマニアも絶賛の「新作ドリンク」をご紹介します。そのまま飲むのはもちろん、カスタマイズをするのもおすすめなのでぜひチェックしてみて。 ストロベリーがアクセントに！ カカオといちごのフラペ @stb_____gramさんが「苺とチョコの間違いない組み合わせ」