2月2日放送のフジテレビ系『めざましテレビ』にSnow Man・目黒蓮がVTR出演し、ジュニア時代のお年玉エピソードを語った。【関連】目黒蓮、“毎年恒例”お正月の過ごし方を明かす「渡辺翔太くんとかラウールとかが来たことも」番組のインタビューで、お年玉にまつわるエピソードを聞かれると、目黒は「ジュニアの頃に嵐さんからみなさんからお年玉をいただいたりとかありましたね」と回想。続けて、「そのお年玉はすっごい嬉しくて