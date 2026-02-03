ウェールズのJDカムリ・サウスに所属するアファン・リドFCは2月3日、クラブの象徴的存在であったイオアン・エヴァンスが25歳の若さで亡くなったことを発表した。地元メディア『WalesOnline』が伝えている。エヴァンスは2020年に加入して以降、クラブ最古参の一人として通算127試合に出場し16ゴールを記録。ピッチ上では度々キャプテンマークを託され、献身的なプレイとリーダーシップでチームを鼓舞し続けてきた。あまりにも突然の