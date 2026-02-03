観光特急が午前中に運行、夕方は廃止富士山麓電気鉄道は2026年1月29日、富士急行線のダイヤ改正について発表しました。実施日は3月14日です。 【接続良くなった】これが富士急行線ダイヤ改正の概要です（画像）今回の改正では、「富士山ビュー特急」の夕方の便を廃止し、代わりに午前中の時間帯に運行します。また、「フジサン特急」は午前中に1本増発されます。これにより、午前中に新宿方面からJR中央線の特急「かいじ」に