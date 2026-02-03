ベルギー１部のヘントは移籍期限最終日の２日、チェコ１部スラビアプラハからＤＦ橋岡大樹（２６）を獲得したと発表した。今季終了までの期限付き移籍で、買い取りオプションが付帯されている。橋岡はシントトロイデンでプレーした２１〜２４年以来のベルギー復帰となる。ヘンクのリック・デミル監督は「彼は明るく前向きな性格で、努力家です」と期待を寄せた。浦和の下部組織からトップデビューした橋岡は、２１年にシントト