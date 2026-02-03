「レースアンバサダーアワード2024」グランプリの人気NO・1レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの水瀬琴音（28）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。「実家に帰った日」と記し、「可愛くて楽ちんでこの冬鬼リピしてたお気に入りのニットカーディガンなの」と明かした。膝上まで丈の長いグレーのニットカーディーガンにベージュのブーツをあわせ、スラリと伸びた生脚ショットを公開。「お