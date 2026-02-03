アメリカのトランプ大統領は2日、グラミー賞の授賞式で自身をやゆした司会者を批判し、提訴する考えを示しました。ロサンゼルスで1日に行われたグラミー賞の授賞式では、トランプ政権の強硬な不法移民の取り締まりを批判する発言が受賞者らから相次ぎました。司会を務めたコメディアンのトレバー・ノア氏は「最優秀楽曲賞はトランプがグリーンランドを欲しがるのと同じくらいすべてのアーティストが欲しがるものだ」と述べました。