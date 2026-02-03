バレーボール男子日本代表でイタリア１部ペルージャの石川祐希が３日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。「石川祐希は右膝のＭＲＩ検査を受け、捻挫性の損傷が確認されています。２月３日に専門医の診察を予定していますマネージャー」と記し状況を説明した。石川は１日のパドヴァ戦の第１セットで右膝を負傷して交代した。ペルージャはクラブの公式ＨＰで「クラブの医療スタッフチーフであるジュゼッペ・サバティーの医師は