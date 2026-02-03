図形の中に隠れている三角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！今回は、頂点から底辺に向かって線が引かれた三角形です。一見簡単そうですが、複数の区画を組み合わせた「中くらいの三角形」や「大きな三角形」を数え忘れないように注意してくださいね。問題：三角形は何個ある？図の中をじっくり見て、隠れている三角形の総数を数えてみましょう。ヒント：底辺の「1区画分」だけでなく、隣り合う2つや3つを合わせた「合体三