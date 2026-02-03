俳優の岡田義徳さんは2月2日、自身のInstagramを更新。格好いい写真を公開しました。【写真】岡田義徳が美容クリニックへ！「正人、紹介ありがとう」岡田さんは「おじさんだって美容クリニックに行くんだぜ。シミとか、ムダ毛とか、点滴とか....そろそろ、気を遣い始める年頃なんだぜ」とつづり、1枚の画像を投稿。俳優の和田正人さんが自身のInstagramに投稿した写真と、同じ場所で同じポーズをしています。2人とも格好いいです。