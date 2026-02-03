グレード体系を見直したマツダ「CX-3」に販売店の反応はマツダは2025年12月11日、「CX-3」の機種体系を変更し、同日より予約受注を開始しました。長年愛され続けるコンパクトSUVに対し、ユーザーから寄せられた反響について、首都圏のマツダディーラーに問い合わせてみました。【画像】超カッコいい！ これがマツダ「新“5人乗り”コンパクトSUV」です！ 画像で見る（30枚以上）CX-3がデビューしたのは2015年2月。「スカイア