2月2日夜、静岡市葵区の飲食店のトイレで10代の女性を盗撮した疑いで、自称・看護師の男が現行犯逮捕されました。 性的姿態等撮影の疑いで現行犯逮捕されたのは、住所、職業、氏名、年齢のいずれも自称で、静岡市葵区城北の看護師の男（22）です。警察の調べによりますと、男は2日午後8時頃、静岡市葵区の飲食店の女性トイレで、同市に住む無職の10代女性の性的な姿を盗撮した疑いが持たれています。 女性がトイレにいたところ、