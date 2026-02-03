【リビーニョ（イタリア）共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボードでビッグエアの公式練習が2日、本番会場で始まった。女子は前回大会3位で昨年の世界選手権覇者の村瀬心椛（TOKIOインカラミ）らが調整。3大会連続代表の岩渕麗楽（バートン）や初出場組の深田茉莉（ヤマゼン）鈴木萌々（キララクエスト）も入念に技の感覚を確かめた。開会式前日の5日に予選を控える男子も長谷川帝勝、荻原大翔（ともにTOKIOインカラミ