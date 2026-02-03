【ニューヨーク共同】週明け2日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比81銭円安ドル高の1ドル＝155円54〜64銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1785〜95ドル、183円42〜52銭。米サプライ管理協会（ISM）が発表した1月の製造業総合景況指数は市場予想を上回り、米経済の堅調さを示した。これを受けて米長期金利が上昇し、日米金利差の拡大を意識した円売りドル買いが優勢となった。