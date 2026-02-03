東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値183.49高値184.28安値183.14 185.27ハイブレイク 184.78抵抗2 184.13抵抗1 183.64ピボット 182.99支持1 182.50支持2 181.85ローブレイク ポンド円 終値212.66高値212.73安値211.30 214.59ハイブレイク 213.66抵抗2 213.16抵抗1 212.23ピボット 211.73支持1 210.80支持2 210.30ロ&#1254