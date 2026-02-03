東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.67高値9.70安値9.48 9.97ハイブレイク 9.84抵抗2 9.75抵抗1 9.62ピボット 9.53支持1 9.40支持2 9.31ローブレイク シンガポールドル円 終値122.33高値122.37安値121.49 123.52ハイブレイク 122.94抵抗2 122.64抵抗1 122.06ピボット 121.76支持1 121.18支持2 120.88ローブレイ