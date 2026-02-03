ガザ地区とエジプトの境界にあたる検問所が再開したことを受け、故郷に戻ることを希望する住民がANNの取材に応じ、「息子を抱きしめたい」と思いを語りました。【映像】エジプトに避難しているシェファ・サレムさんの様子エジプトに避難シェファ・サレムさん（43）「検問所が再開してガザの様子はどう？」ガザ地区に残るサレムさんの息子（19）「みんな幸せだよ、負傷した人が外に出られるようになるのは嬉しいことだ」ガザ地