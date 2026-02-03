都道府県別の人口移動で、転入してきた人の数が転出した人の数を上回る「転入超過」。去年、東京都の「転入超過」が4年ぶりに減少しました。総務省がきょう発表した「人口移動報告」によりますと、東京都では去年1年間で、転入者が転出者を上回る「転入超過」が6万5219人となり、おととしと比べて、1万4000人余り減少しました。今回、4年ぶりに減少に転じましたが、東京都の「転入超過」は、コロナ禍以降、増加が目立ち、〓東京一