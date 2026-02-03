アメリカのトランプ大統領はインドと貿易協定で合意したとし、インドに対する「相互関税」を引き下げると表明しました。【映像】握手をするモディ首相とトランプ大統領トランプ大統領は2日、自身のSNSに、インドのモディ首相との会談で、アメリカとインドが貿易協定を結ぶことで合意したと明らかにしました。これによりアメリカはインドに対する「相互関税」の税率を25％から18％に引き下げる一方、インドもアメリカに対する