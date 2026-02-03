カージナルスのブレンダン・ドノバン内野手（29）がマリナーズにトレード間近と2日（日本時間3日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」など複数の米メディアが報じた。また、同サイトによると「レイズも含む3チームでのトレードの一環でカージナルスからドノバンを獲得する契約を進めている」と記し、三角トレードに発展する可能性が高くなった。マリナーズは球団有望株7位の若手投手らを放出する見通しという。ドノバンは2018