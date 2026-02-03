アメリカのトランプ大統領は、グラミー賞の授賞式で自身を揶揄した司会者に強く反発し、提訴する考えを示しました。1日、ロサンゼルスで行われた第68回グラミー賞の授賞式では、受賞者や司会者から、トランプ政権が進めるICE＝移民税関捜査局による強硬な移民取り締まりに抗議する発言が相次ぎました。こうした中、司会を務めたコメディアンのトレバー・ノア氏は、最優秀楽曲賞に触れ、「これは、ほとんどすべてのアーティストが欲