・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０３４１．５６（＋１１８．０２） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４７９７．５２（＋２５８．７１） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８１８１．１７（＋５４．６４） ・ロシア・ＲＴＳ １１３２．３４（－２５．１９） 出所：MINKABU PRESS