・ＮＹダウ４９４０７．６６（＋５１５．１９） 高値４９４８４．９５ 安値４８６７３．５８ ・Ｓ＆Ｐ５００６９７６．４４（＋３７．４１） ・ナスダック総合指数２３５９２．１０（＋１３０．２９） 出所：MINKABU PRESS