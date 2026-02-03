２日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比５１５．１９ドル高の４万９４０７．６６ドルと反発した。この日発表された１月の米ＩＳＭ製造業景況感指数が好不況の分岐点となる５０を１年ぶりに上回り、５２．６と市場予想を上回った。前週末に急落していた金相場や銀相場が下落幅を縮小したことも投資家のリスク許容度の回復につながり、景気敏感株を中心に買いが入った。 キャタピラー＜CAT＞やビザ＜V＞が株価水準を