大阪3月限ナイトセッション 日経225先物53920+1290 （+2.45％） TOPIX先物3600.0+68.0 （+1.92％） シカゴ日経平均先物53930+1300 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 2日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。1月の米ISM製造業景況感指数が52.6と好不況の分かれ目となる50を超え、市場の予想を上回ったことが投資家心理の改善につながった。前週末に急落した金