仕事や予定が詰まっている女性は自立していて魅力的に見えますが、常に忙しそうな雰囲気が続くと、男性は声をかけるタイミングを失ってしまうことも。では、忙しすぎる女性と、生活に余白がある女性では、男性が近づいのはどっちなのでしょうか？忙しいアピールは「今は恋愛どころじゃない人」に見える予定がいつもいっぱいで、連絡も後回しになりがちな女性は、男性の目には「今は余裕がなさそう」「邪魔してはいけない存在」に映