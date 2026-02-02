好きな男性が自分のことを心から愛してくれているのかを確認したくなる瞬間って誰しもあるはず。そんな時は、男性がどんな愛情表現をしてくれているかを振り返ってみましょう。そこで今回は、男性が本命の女性だけにする「愛情表現」を紹介します。いつでもあなたの話に耳を傾けてくれる男性があなたの話にきちんと耳を傾けてくれるのは本命行動の１つ。男性はどちらかと言うと女性の話を「取り止めのないもの」というイメージを持