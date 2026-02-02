気になる男性から好意を抱かれていたとしても、それは恋愛感情ではないケースも。でも、うまくアプローチすれば、好意が恋心や愛情に変わることもあるでしょう。そこで今回は、男性を本気にさせる女性の「特徴」を紹介します。優しい誰に対しても優しい女性のことを本気で好きになってしまう男性は少なくありません。特に細かいところまで気を配れて、気の利く対応を瞬時にしてくれるような女性に男性はどんどん惹かれていくもので