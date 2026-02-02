サプライズや甘い言葉がなくても、いつも同じように連絡をくれて、約束を守って、雑な扱いをしない。そんな男性は、派手さはなくても安心感があるはず。男性は本命の女性に対してほど、好意をイベント的に見せるより、日常の中で“当たり前に大切にする態度”を取り続けます。男性は本命相手に対して対応の質を下げない付き合いが長くなっても約束を軽く扱わない、話を適当に聞き流さない。そんな風に男性が基本的な態度を崩さない