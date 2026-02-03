東京都と東京圏（埼玉、千葉、東京、神奈川）の転入超過数の推移総務省が3日発表した2025年の人口移動報告によると、転入者が転出者を上回る「転入超過」は東京都が最多で、6万5219人だった。前年の7万9285人から1万4066人減ったものの、進学や就職を機とした東京一極集中の傾向は依然として続いている。40道府県は人口が流出する「転出超過」だった。東京都への転入超過が減るのは、新型コロナウイルス禍だった21年以来、4年