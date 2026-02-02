年齢とともに気になりやすい、腰まわりの重さや下腹のもたつき。運動が必要と分かっていても、ハードなトレーニングは続かない…という人は少なくないはず。そんな大人世代にこそ試してほしいのが、ヨガの簡単ポーズ【ヴァーターヤねじり】です。寝たままで体をやさしくひねることで、腹筋と体幹を刺激しながら巡りの改善にもアプローチできます。ヴァーターヤねじり（１）床に真っ直ぐに寝そべり、片方の脚のひざを両手で抱える（