鏡を見るとなんだか全体が重たく見える…。そんな違和感を抱えている40代以降の女性は少なくありません。その原因として見落とされがちなのが「姿勢の変化」。実は、背中が丸くなるだけで体型の印象は大きく変わり、さらに代謝にも影響を与えてしまうのです。体重ではなく“姿勢”が、太って見える引き金になっている可能性もあります。背中が丸くなると「お腹と腰」に脂肪が乗りやすく見える背中が丸まり、肩が前に入る姿勢になる