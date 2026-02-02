来週（2026年2月9日〜2月15日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年2月2日〜2月8日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面ではおとなしくしています』｜総合運｜★★☆☆☆周囲の人達に対して自分を押し付けないように、相手を受け入れて向き合っていくでしょう。ス