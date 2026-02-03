『映画 えんとつ町のプペル』の続編『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』（3月27日公開）より、前作の振り返り＆本作の見どころを満載した特番映像と、場面写真が解禁された。【動画】人気キャラも続々！『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』 完全ガイド！ミニ特番 2020年に大ヒットを記録し、日本アカデミー賞ほか、海外30以上の映画祭を魅了し、国内動員196万人の大ヒットを記録したオリジナルアニメー