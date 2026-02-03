巨人は３日、春季宮崎キャンプ第１クール最終日を迎える。練習メニューが発表され午前中のサンマリンスタジアムでの投内連係に入る投手がドラフト１位の竹丸、同２位の田和、同３位の山城、横川、石川、ルシアーノの予定となっている。ルーキー３投手が１軍野手との投内連係に参加するのは初めて。その後に行われる野手のシートノックでは、一塁にリチャード、荒巻。二塁に門脇、浦田、宇都宮。三塁に坂本、ダルベック。遊