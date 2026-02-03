【リビーニョ（イタリア）２日＝宮下京香】６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スノーボード・ビッグエア（ＢＡ）のトレーニングが本番会場のリビーニョ・スノーパークで行われた。日本勢のいずれも初出場の男子は２３年世界選手権覇者・長谷川帝勝（たいが、ＴＯＫＩＯインカラミ）、昨年大会王者・木俣椋真（ヤマゼン）らが気温氷点下７度前後、雪が舞う中で回転技を繰り出して調整した。５日（日本時間６日）の予選、