先月24日、ミネソタ州ミネアポリスでデモ参加者のアレックス・プレッティさん（37）を射殺した連邦要員らの身元が特定された。米国の調査報道メディア、プロパブリカは1日（現地時間）、入手した政府記録を引用し、当時発砲したのは税関・国境警備局（CBP）所属のヘスス・オチョア（43）とレイムンド・グティエレス（35）だと報じた。同メディアが入手した記録によると、オチョアは2018年にCBPに採用された国境警備隊員だ。またグ