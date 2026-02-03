トランプ米大統領は2日、インドがロシア産原油購入を中断することにしたとしてインドに対する相互関税を既存の25％から18％に下げると明らかにした。トランプ大統領はこの日、自身の交流サイト（SNS）に関税引き下げの背景と関連してインドのモディ首相の要請により「ただちに効力を発揮する米国とインド間の貿易協定を締結することにした」としてこのように明らかにした。トランプ大統領はこれまでインドに対し25％の相互関税のほ